ハンドボール・リーグH女子で初優勝した香川銀行シラソル香川を池田知事が訪問し、祝意を伝えました。 シラソルは6月14日のプレーオフ決勝で2025年の王者・鹿児島を26対23で下し、悲願の初優勝を果たしました。 池田知事は「試合でのスピードとパワー、チームワークに心が揺さぶられた。うれしく、誇りに思う」とお祝いの言葉を述べ、花束と記念品を贈りました。