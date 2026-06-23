瀬戸内市役所 瀬戸内市は、岡山県に熱中症特別警戒アラートが発表された場合に避難することができるよう、市内の公共施設などを「クーリングシェルター」に指定しています。「クーリングシェルター」には冷房が設置されていて、休憩することができます。 市は新たに「瀬戸内市総合福祉センター（瀬戸内市社会福祉協議会）」を指定する協定を結んだと、23日発表しました。 協定によ