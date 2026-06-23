家庭で眠っている文房具を集めて、必要な子どもたちに届ける取り組み「スタディドライブ」が、福岡県内の企業で始まりました。新たな持ち主のもとに、文房具と“優しい気持ち”が届けられます。 ■森野里奈記者「こちらのスーパーの入り口にある箱の中には、ノートや鉛筆などの文房具が入っています。」6月22日から福岡県内のエフコープで始まった「スタディドライブ」。使う予定がない文房具を寄付