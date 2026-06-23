ヴァイオリニストの葉加瀬太郎が、22日放送の日本テレビ系『しゃべくり007』（毎週月曜後9：00）に出演。全国各地の公演先でラーメンを食べ歩いているという大のラーメン好きである葉加瀬も食べたことがなかった取材拒否＆テレビ初登場のラーメン店が登場した。【写真】テレビ初登場！葉加瀬太郎も絶賛した新感覚ラーメン番組では、葉加瀬がこれまでに訪れたイチオシラーメン店を“推し麺”巡礼MAPとともに紹介。葉加瀬が尊