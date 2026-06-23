カンボジアの特殊詐欺拠点をめぐり、警察庁は、カンボジアに渡航した日本人数十人が行方不明になっているとして、現地の警察当局に協力を求めました。カンボジアを訪問した警察庁の組織犯罪対策部長はきょう、カンボジア警察と特殊詐欺対策について協議しました。カンボジアの詐欺拠点をめぐっては、世界各国から集められた「かけ子」らが監禁状態に置かれる人身取引の問題が深刻化。警察庁は、カンボジアに渡航した日本人数十人が