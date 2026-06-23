日本外国特派員協会で記者会見するボクシング元世界チャンピオンの藤岡奈穂子さん＝23日、東京都千代田区男女を通じて日本選手初のプロボクシング世界5階級制覇を達成した藤岡奈穂子さんが23日、都内で会見し、日本女子初の国際殿堂入りを果たしたことについて「全く想像していなかった。ボクシング人生のご褒美をいただいた」と喜びをかみしめた。今月、米ニューヨーク州で行われた殿堂入り式典に出席し、多くのファンに祝福