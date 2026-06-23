KDDIの看板＝東京都新宿区KDDIは23日、ニフティやビッグローブなどのインターネットのプロバイダー6社に提供するメールシステムに不正アクセスがあり、最大1422万件のアドレスやパスワードが外部に漏えいした恐れがあると発表した。第三者に不正取得された可能性があり、メールの利用者にパスワードの変更を要請している。ニフティとビッグローブは近く、変更が確認できなかったパスワードを無効化するという。他の4社はKDDIウ