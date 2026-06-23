ベルギーを訪問中の天皇皇后両陛下は日本時間23日午後、首都ブリュッセルで国賓として歓迎式典に出席されました。国賓としての日程はきょうから始まり、日本時間の午後5時半ごろ、ブリュッセルの王宮前広場で歓迎式典が行われました。陛下はフィリップ国王と共に儀仗隊の前を進み、国旗の前で一礼されました。引き続き、両陛下は国王夫妻と共に音楽隊の演奏に耳を傾けられました。広場周辺には大勢の観光客や市民らが集まり、両陛