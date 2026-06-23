「あなたの自宅が避難場所に選ばれた」という電話をきっかけに、にかほ市に住む80代の男性が現金150万円をだまし取られました。由利本荘警察署の調べによりますと、今月上旬、にかほ市に住む80代の男性の自宅に防災関連会社の社員を名乗る男から電話がありました。「あなたの自宅が災害時の避難場所に選ばれた」という内容で、男性が協力できないと断るとボランティア団体に連絡するよう言われ、団体の電話番号や男性の顧客番号を