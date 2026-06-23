子どもたちに建設業の魅力を知ってもらおうという体験会が大仙市の認定こども園で開かれました。園児たちは工事現場などで活躍する建設機械の操作を体験し、大きさと力強さを実感しました。「じゃあ、よーいスタート。わっしょい、わっしょい」60人を超える園児たちがみんなで力を合わせて引っ張ったのは…。土砂などを運ぶ重さ4トンのトラックです。「いった！いった！いった！頑張って頑張って！やったー}