日常生活を送っていると、予想外の出来事に遭遇することがあります。それは不意に笑ってしまうような面白さを生み出すことがあるでしょう。そんな「ちょっと面白い瞬間」を描いた漫画家・おたみさんの3作品が、X（旧Twitter）で注目を集めています。【漫画】「友人が古着屋で服を買わなかった理由」（全編を読む）1作目『友人が古着屋で服を買わなかった理由』では、作者が友人と古着屋を訪れた際の出来事が描かれています。友人は