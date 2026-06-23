スウェーデンのストックホルムに本社を置く国営最大手電力会社のバッテンフォールはこのほど、英ロールス・ロイス社を選定し、同国南西部に3基の小型モジュール型原子炉（SMR）を建設すると発表しました。総設備容量は1500メガワットとなる見込みです。スウェーデンは1980年に段階的脱原発を決定して以来、12基ある原子炉を半分停止していましたが、現政権は再び原発の開発を奨励し、約40年ぶりに原子炉を建設することになりました