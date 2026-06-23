マルチタレントの阿波みなみさんは6月22日、自身のX（旧Twitter）を更新。うつ病であることを告白し、現在のつらい状況を明かしました。【投稿】阿波みなみ、うつ病を告白「生きててくれて、ありがとうございます」阿波さんは「実はわたしは『うつ病』です。18歳の時に診断されて精神科にも10年通ってます。最近はずっと鬱です。何をしてても楽しくなくて何をして生きるのが正解なのか分からない」と投稿し、10代から続くうつ病と