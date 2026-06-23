レインボーブリッジが「暗く」なる！ “夜景”＆ドライブ好きは要注意…夜の首都圏でクルマを走らせる際、暗闇に浮かび上がる巨大な建造物群は、都市部ならではの象徴的な景色として多くのドライバーの目を楽しませてくれるもの。とくに海沿いや大きな河川を跨ぐように架けられた大規模な「橋梁」のライトアップは、夜間のドライブの見どころとも言えるランドマーク的な役割を果たしています。【画像】「ええぇぇ…！？」 これ