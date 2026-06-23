BENIが、11月よりビルボードライブ3都市ツアーを開催する。 （関連：BENI、ラグジュアリー＆親密な空間に響く優しい歌声クリス・ハートも駆けつけた極上のステージを観て） 本公演は11月1日に横浜、同月23日に大阪、12月11日に東京で開催。リアレンジされたオリジナル楽曲からカバーまでを、アコースティックサウンドとともに披露する。 チケットは、7月16日よりClub BBL会