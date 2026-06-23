22日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した今江敏晃氏が、西武のドラフト1位・小島大河について言及した。今江氏は「キャッチャーなんですけど、とにかくバッティングが良いんですよ」と小島を絶賛。「打てるキャッチャーはなかなか出てこないんですけど、バッティングのスイングが非常にシンプル。お手本のようなバッティングをしてくれるので、いろんな打ち方があるんですけど、非常にシンプルで分