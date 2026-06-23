サンリオ人気キャラクターのシナモロールをモチーフにした大きなぬいぐるみ「サンリオキャラクターズ With my friend！ 大きなぬいぐるみ むにゃむにゃシナモロール」の予約受付が、6月19日（金）から、タカラトミーモールで開始された。【写真】口元の刺しゅうもポイント！こだわり満載のぬいぐるみの詳細■2027年に25周年を迎えるシナモロール今回タカラトミーアーツより発売される「サンリオキャラクターズ With my frien