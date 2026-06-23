北中米ワールドカップのグループステージで１勝１分けの日本代表は、現地６月25日の最終節でスウェーデンと対戦する。アーセナルのヴィクトル・ヨケレスやリバプールのアレクサンデル・イサクという世界的ストライカーを擁すチームは、初戦でチュニジアに５−１で大勝したものの、オランダには１−５で惨敗を喫した。そんな北欧の雄を、日本の選手たちはどう見ているのか。スウェーデンの試合をチェックしているという後藤啓