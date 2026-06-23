北中米ワールドカップでは、各グループの上位２チームに加え、３位チームのうち成績上位８か国が決勝トーナメントに進出する。そのため、グループリーグでは順位だけでなく、「３位ランキング」でどの位置につけるかも重要になる。そんななか、日本はオランダと２−２で引き分け、チュニジアに４−０で快勝。２試合を終えて勝点４を積み上げている。この勝点４が、実は非常に大きい。６月22日時点の３位ランキングを見ると、