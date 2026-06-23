USBを購入してレンタルすれば利益が得られるとうたい、多額の現金をだまし取った罪に問われていた元会社社長の男に対し、広島地裁は懲役6年の実刑判決を言い渡しました。 投資名目で顧客から現金をだまし取ったとして詐欺罪に問われていた元会社社長の男に対し、広島地裁は懲役6年の実刑判決を言い渡しました。 判決によりますと、男は訪問販売会社の社長だった当時、カード型USBを購入して会社にレンタルすれば利益が得