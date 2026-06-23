広島市内の放送局に勤務する女性社員2人に対し、面会を要求する手紙を送り、応じなければ危害を加えると告げて面会を迫ったとして、75歳の男が強要未遂の疑いで逮捕されました。 広島東署は、広島市内の放送局に勤務する女性社員2人に面会を求める手紙を送り付けたとして、住居不定・無職の75歳の男を強要未遂の疑いで逮捕しました。 警察によりますと、男は６月上旬、放送局に勤務する30代と40代の女性社員2人に対し、広島市