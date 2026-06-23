グラビアアイドルの葉月つばさ（28）が、22日発売の『週刊プレイボーイ』27号（集英社）のグラビアに登場する。【写真】黒ランジェリー姿の葉月つばさ葉月は、1998年6月16日生まれ、青森県出身。グラビアアイドルとしてフリーで活動する一方、成人向けマンガ雑誌『COMIC快楽天』（ワニマガジン社）でコラム連載を手がけ、イラストやマンガ執筆など幅広い分野で活動している。今回は生活感を感じさせるシチュエーションで、ラ