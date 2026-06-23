熊本県玉名市の住宅リフォーム・オール電化工事業、岱電トラストグッドホームは、5月末までに事業を停止し、熊本地方裁判所への破産手続きを弁護士に一任しました。 2025年3月末時点での負債総額は、約1億666万円に上ります 。 太陽光パネルで急成長ピーク時売上は2億8072万円 2008年3月に創業、その年の7月に「岱明電工」として、産業用と住宅用の太陽光発電システムの販売を目的に設立されました。