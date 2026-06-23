お笑いコンビ「水玉れっぷう隊」のケン（56）が23日、自身のインスタグラムを更新。現在の給料についてぶっちゃけた。ケンは「ルミネ寛平班SPコメディ新作でした！」と書き出し、吉本新喜劇GM・間寛平との2ショットをアップ。「僕は新作にして千秋楽、この日限りのパフォーマー爺ちゃんを色んな思いを乗せ楽しくやらしてもらいました」と伝えた。この日、稽古のため朝8時に劇場入りしたというケン。その後、夕方6時には新幹