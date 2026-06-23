長崎県と熊本県では、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。■線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性のある地域と期間は以下のとおりです。・長崎県23日夜遅くから24日昼過ぎにかけて・熊本県24日未明から昼過ぎにかけて暗い時間帯の災害に警戒が必要です。23日夜は早めに安全な場所へ移動する、川や崖から離れた2階以上の部屋で過ごすなど対策をしてお過ごしく