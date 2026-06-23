まもなく夏本番、「サマーストック」の株価は暑さで上昇するのか 6月も終盤ですが、雨や曇りの日が続き、梅雨真っただ中という地域も多いでしょう。梅雨が明ければ本格的な夏がやってきます。気象庁によると、関東甲信地方の梅雨明けの平年は7月19日頃です。例年なら、あと1ヶ月足らずで夏本番です。 暑い夏になると、エアコンの販売が伸びるほか、飲料やビール、アイスクリームなどの消費も増えやすくなりま