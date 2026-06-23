九州北部地方（山口県を含む）では、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。 ［気象現象の予想］線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性のある地域と期間は以下のとおりです。 長崎県23日夜遅くから24日昼過ぎにかけて熊本県24日未明から昼過ぎにかけて