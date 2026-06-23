電動キックボードは“はんなり”停止。京都の鴨川沿いで全国初の取り組み開始です。 京都市内を南北に流れる鴨川。河川敷は地元の人や観光客が訪れる憩いの場です。 そのため府の条例では一部エリアで車両の乗り入れが禁止されていて、「特定小型原付」にあたる電動キックボードも走行禁止ですが、河川敷でくつろぐ人に話を聞いてみると… 「知らなかったです」「自転車とおなじ感じで走っていたりするから通れるも