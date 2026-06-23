自民党の派閥のパーティー券をめぐる裏金事件で、東京地裁は23日、5年分の収支報告書に虚偽の記載をした罪に問われた元参議院議員の大野泰正被告に罰金60万円の有罪判決を言い渡しました。一方で、起訴内容のうち4年分については無罪としました。旧安倍派に所属していた元参議院議員の大野泰正被告は元秘書と共謀し、2018年から2022年分の収支報告書に派閥からキックバックされたパーティー券の収入、およそ5100万円を記載しなかっ