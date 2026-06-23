歌手の氷川きよし（48）が22日、自身のインスタグラムを更新。美しいオフショットを公開した。「3年前の今日6月23日」と書き出してイギリス国旗の絵文字を添えた氷川。「BE THE LIGHTを作られたユカさんとの出会いからアルバムKIINA.につながりました！」とつづってオフショットをアップした。「白馬に怯えました」と添えて美しい白馬との2ショットを披露。ファンからは「貴重な写真」「お美しい−！」「こんな美人がこの