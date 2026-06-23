警察官などを装い、60代の女性から360万円をだまし取ったとして、現金をATMから引き出す役割「出し子」の24歳の男が逮捕されました。【映像】連行される容疑者の様子満留陸翔容疑者（24）は、1月から2月にかけて仲間と共謀し都内の60代の女性に愛知県警の警察官などを装ってうその電話をかけ360万円をだまし取った疑いがもたれています。警視庁によりますと、満留容疑者らは女性に電話で「詐欺事件に巻き込まれている」「犯