AIで作られたフェイク動画などを使って女性に投資話をもちかけ500万円をだまし取ったとして台湾出身の28歳の女が逮捕されました。【映像】連行される容疑者の様子葉彦岑容疑者（28）は去年8月、仲間と共謀し80代の女性にうその投資話をもちかけ500万円をだまし取った疑いがもたれています。警視庁によりますと、葉容疑者の所属する投資詐欺グループは、著名人が投資を勧誘するAIで作られたユーチューブのフェイク動画から女