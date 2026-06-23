◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―巨人（２３日・マツダスタジアム）広島・坂倉将吾捕手が２戦ぶりにスタメン復帰した。２１日・ヤクルト戦（神宮）はベンチスタート。代打で出場していた。代わってエレフリス・モンテロ内野手がベンチスタートとなった。先発は玉村昇悟。ここまで全６登板で２失点以下と安定感抜群の左腕は、マツダの巨人戦は２２年から５連勝中。好相性のマウンドで、巨人打線に立ちはだかる。チームは前カード