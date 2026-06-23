安田記念でＧ１初制覇を達成したシックスペンス（牡５歳、美浦・田中博康厩舎、父キズナ）は、馬の状態次第ではあるが予備登録をしているジャックルマロワ賞・仏Ｇ１（８月１６日、ドーヴィル競馬場・芝直線１６００メートル）を目指す。また、シュトラウス（牡５歳、美浦・武井亮厩舎、父モーリス）も同レースを目標に進めていく。ともに２３日、キャロットクラブが発表。ジャックルマロワ賞は９８年にタイキシャトルが制覇。