お笑いコンビのトット(桑原雅人、多田智佑)が21日、ニッポン放送のラジオ番組『オールナイトニッポン0(ZERO)』のパーソナリティを担当した。トットの桑原雅人と多田智佑 =17LIVE提供○桑原雅人の不在スタートに多田智佑が驚き「何このアクシデント!」番組冒頭、多田から「トットの多田です。オードリーの若林さん、春日さん、お疲れさまでした。週替わりパーソナリティでお送りしている土曜日の『オールナイトニッポン0(ZERO)』。