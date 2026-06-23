◆パ・リーグ楽天―西武（２３日・山形市）楽天は西武戦のスタメンを発表した。前日２２日の同戦（東京ドーム）でサヨナラ勝ちを飾り、吉井理人監督が初勝利を挙げたチームは２連勝を狙う。スタメンは２試合連続で同じオーダーで臨む。先発マウンドは滝中瞭太投手。今季、安定した投球を続けている右腕の投球に注目が集まる。以下、楽天のスタメン。【楽天】１番・右翼佐藤２番・中堅辰己３番・ＤＨ浅村４番・左翼