ヤマハ発動機販売はクロスカントリー競技用「YZシリーズ」の2027年モデル4機種を発売する。9月25日から順次、販売を開始する予定だ。これらの製品は「ヤマハオフロードコンペティションモデル正規取扱店」にて、2026年6月18日から11月29日までの期間限定で予約の受け付けを行う。予約が生産計画を上回る場合は、予約受付期間終了を待たずに受け付けを終了する場合がある。「YZ450FX」※画像はCG合成によるイメージで、国内モデルと