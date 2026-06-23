◆パ・リーグ日本ハム４―０ロッテ（２３日・エスコンフィールド）日本ハムの新庄剛志監督が、２回に外野手のポジションをシャッフルした理由を解説した。この日のスタメンは左翼・吉田、中堅・矢沢、右翼・野村。初回はロッテの小川、友杉の１、２番に対し、中堅・矢沢が前進守備で前のヒットゾーンを絞った。しかし２回表には、新庄監督がベンチを出て右翼・矢沢、中堅・吉田、左翼・野村にポジションを入れ替えた。これ