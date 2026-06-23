◆ファーム・リーグソフトバンク―巨人（２３日・タマホームスタジアム筑後）巨人は２３日、ファーム・リーグのソフトバンク戦スタメンを発表した。先発の又木鉄平投手は、ここまで２軍で７試合に先発して５勝１敗、防御率１・５３。前回登板となった１６日のファーム・リーグ・楽天戦（森林どり泉）では、８７球で５安打１失点の完投勝利を挙げた。好調をキープして１軍再昇格を狙う。打線はリチャード内野手が古巣相手に