日本サッカー協会（ＪＦＡ）の佐々木則夫女子ナショナルチームダイレクター（６８）が２３日、都内で取材に応じ、サッカー女子日本代表なでしこジャパンに加わったスタッフ陣を称賛した。５月に正式就任した狩野倫久監督の下、新生なでしこジャパンが始動。元サッカー男子日本代表ＤＦの内田篤人氏や、２０１１年女子Ｗ杯（ドイツ）優勝メンバーの近賀ゆかり氏をコーチに迎え、南アフリカ代表と２連戦を行った。第１戦（６日、