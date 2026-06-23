左手有鉤骨鉤摘出術を受けたソフトバンクの山本祐大捕手（２７）が、チームのリハビリ組に合流した。２３日は室内練習場でネットスローや右手一本でのティー打撃などを行った。交換トレードで加入した直後から主戦捕手としてマスクを被った山本祐。「試合に出続けてバタバタして１年間終わるのが理想だった」と目まぐるしい日々を送っていたが、疲労骨折により今月６日に登録を抹消。１２日に手術を受けた。悔しさは募るが「し