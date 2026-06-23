◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―巨人（２３日・マツダスタジアム）巨人の大勢投手が２３日の広島戦のベンチ入りメンバーから外れた。２０、２１日の中日戦で連投。２１日は３点リードの８回に登板して味方の守備のミスもあり４安打４失点（自責０）で逆転を許し、２／３回２７球を投げて敗戦投手になっていた。２２日は移動日で、この日はマツダスタジアムでの試合前練習に通常通り参加。コンディションを考慮してベンチから外