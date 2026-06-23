元韓国代表監督で、大レジェンドの車範根氏（７３）が、日本の強さについて分析し、絶賛した。車氏は国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）のインタビューに応じ、韓国サッカーの進化に加え、日本代表についても言及した。車氏は日本代表が優勝を目指していることなどを問われ、日本サッカー界の構造について着目。「日本は私がドイツに行く前から、ドイツのユースシステムを取り入れ始めていた。そのため、当時も幼い頃から１８歳まで