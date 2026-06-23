◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―巨人（２３日・マツダスタジアム）巨人―広島戦のスタメンが発表された。坂本勇人内野手が「６番・三塁」で５試合ぶりにスタメン出場する。泉口友汰内野手が１か月ぶりに３番に入った。２０日の中日戦（東京ドーム）で今季１号を放った浅野翔吾外野手は「８番・左翼」で出場する。両チームのスタメンは以下の通り。【巨人】１（二）浦田２（右）松本３（遊）泉口４（一）ダルベック