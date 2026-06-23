ミツカンは6月19日、東京ヘッドオフィスにて「フルーティスアレンジ研究会」を開催した。ミツカン365会員の20代から40代を中心とした15名が集まり、新感覚リフレッシュドリンク「フルーティス」を使ったレシピ開発に挑戦。フルーティスが持つさらなる可能性を追求した。○ミツカン新生「フルーティス」のアレンジ研究会開催イベントの冒頭、ミツカン 飲料企画課の田中菜々美さんが登壇。フルーティスが今年2月に遂げたブランドリニ