◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―ヤクルト（２３日・甲子園）阪神の才木浩人投手が先発する。甲子園でのヤクルト戦は、４月７日の対戦でセ・リーグタイ記録の１６奪三振をマークし、８回５安打３失点（自責２）で今季２勝目を挙げた。直近３試合は白星から遠ざかっており、奪三振ショーの再現で５月２４日・巨人戦（東京ドーム）以来の６勝目を目指す。以下、両チームのスターティングメンバー。【ヤクルト】１番・遊撃長岡２番