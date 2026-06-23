【女子旅プレス＝2026/06/23】京都・青蓮院門跡で夜間特別ライトアップ「青蓮華の夏灯り―青蓮院門跡−」が、2026年7月17日（金）から8月23日（日）まで開催。日中の猛暑を避けて、朝夕や夜の涼しい時間を楽しむ「時間帯分散型観光」を提案するもので、ほかにも夏の京都旅を楽しむ特別企画の数々が公開された。【写真】日菜乃描き下ろし特別御朱印や阿部顕嵐との特別コラボグッズ◆青蓮院門跡で初の夏季ライトアップ「青蓮院門跡」