「史上最強の1st写真集」が完成！すみぽん、無邪気な笑顔から妖艶な姿まで凝縮の1冊 バスケタレントとして活躍するすみぽん（高倉菫）の1st写真集の発売が8月26日に決定し、今回、先行イメージカットが公開された。「バスケをしながら踊る動画」で注目を集め、元気でヘルシーなキャラクターが魅力のすみぽん。グラビアや俳優業の経験を重ねる中で、少女のような無邪気さを残しつつ、大人の色気や仕草を身に