北九州市で20日、ぬいぐるみを使って犬や猫の心肺蘇生法を学ぶ講習会が開かれました。飼い主たちはペットの体調が急変した場合に、どうすれば大切な命を守ることができるのかを学びました。北九州市小倉北区の会議室に20日、犬や猫の飼い主ら約20人が集まりました。飼い主らの手元に用意されたのは犬や猫のぬいぐるみです。■電子音犬や猫の心肺蘇生法を学ぶ講習会が始まりました。講習会はペットの防災や救命活動の啓発に取り組む