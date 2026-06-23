ドル円、再び１６１．２８レベルまで下落＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ドル円が神経質な動きを示している。足元では安値を161.28レベルに広げている。161円台後半では介入警戒感が高まりやすい状況。また、本日NYカット・オプションが161.25レベルに観測されている。 USD/JPY161.33